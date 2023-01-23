Линетт о контроле эмоций: «Раньше была слишком негативно настроена и слишком к себе сурова, потому что я требовательная»

ответила, как учится контролировать эмоции.

«Если честно, мне понадобилось много времени, потому что мы начали работать летом, и все начало складываться только под конец 125-тысячника в Тампико [в октябре.

В первом круге я играла с одной девушкой, и она доставила мне много проблем. В первом сете я просто разрыдалась. Мои тренеры очень удивились. Мне показалось, что я выплеснула из себя всю злость. Это был последний раз, когда я потеряла самообладание. С тех пор я стала лучше себя контролировать.

По какой-то причине матч был очень трудным и каким-то непривычным для меня. Мне показалось, что я выплеснула всю злость и переломила ситуацию. С тех пор на протяжении всего турнира я гораздо лучше себя контролировала.

Еще работали над этим в тренировочных розыгрышах. В одни дни помогает, в другие – нет. Но я думаю, дело в отношении к поражениям и ошибкам, делаешь ли работу над ошибками, признаешь ли их, умеешь ли двигаться дальше и в следующий раз лучше справляться. Мне кажется, я была слишком негативно настроена и слишком к себе сурова, потому что я достаточно требовательная.

С другой стороны, противоположный подход, когда тебя все устраивает, это тоже не здорово. Нужно оставаться начеку, быть проактивной, следить, что получается, а что – нет.

Признавая ошибки, ты стараешься снова, и снова, и снова. В конце концов, ты понимаешь, где верный путь.

Это очень сложно. Мне 31, и я только начинаю делать все как надо, так что для меня это самое сложное (улыбается). Но я рада. Я рада, что у меня есть такая возможность, что я открыла в себе что-то, что наконец преодолеваю что-то неподдающееся измерению. Мне было очень трудно начать изменения».

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