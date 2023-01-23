30-летняя Линетт впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема», обыграв №4 в мире Гарсия

Теги Australian Open WTA Каролина Плишкова Магда Линетт Каролин Гарсия Теннис

45-я ракетка мира Магда Линетт обыграла №4 Каролин Гарсия в четвертом круге Australian Open – 7:6(3), 6:4. В первом сете она отыграла двойной брейк.

30-летняя полька проводит 30-й «Большой шлем» в карьере и впервые вышла в четвертьфинал.

В матче с Гарсия она одержала четвертую победу над соперницами из топ-10 (при 17 поражениях). Примечательно, что она не обыгрывала теннисисток десятки за пределами ТБШ.

Дальше она сыграет с Каролиной Плишковой.

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5 комментариев

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AlexNA
Ответ GuillermoCoria
Насколько же рандомный тур wta. Конечно, год назад если бы кто-то сказал, что Линнетт обыграет Гарсию, то никто бы и глазом не моргнул. Вопрос в другом - в том, что 30летняя серая по игре Линнетт делает в 1/4 шлема?
А у меня, вот вопрос, что там делает Пегула. Проиграла бы она 1/8, и в 1/4 этого ТБШ были бы все 8 из 8 славянки. Такую красоту испортила...)))
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Williamssss
Ответ costa0545
Да, не чего удивительно, в женском туре сейчас так)))
Ага, кто угодно обыгрывает кого угодно. На один турнир выстрелила - можно дальше не париться и жить безбедно.
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costa0545
Да, не чего удивительно, в женском туре сейчас так)))
0
-1
-1
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Groove
Ответ GuillermoCoria
Насколько же рандомный тур wta. Конечно, год назад если бы кто-то сказал, что Линнетт обыграет Гарсию, то никто бы и глазом не моргнул. Вопрос в другом - в том, что 30летняя серая по игре Линнетт делает в 1/4 шлема?
После 1/2 уима от Татьяны Марии 1/4 от Линетт выглядит адекватно))
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+4
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GuillermoCoria
Насколько же рандомный тур wta. Конечно, год назад если бы кто-то сказал, что Линнетт обыграет Гарсию, то никто бы и глазом не моргнул. Вопрос в другом - в том, что 30летняя серая по игре Линнетт делает в 1/4 шлема?
+7
-2
+5
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