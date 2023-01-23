30-летняя Линетт впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема», обыграв №4 в мире Гарсия
45-я ракетка мира Магда Линетт обыграла №4 Каролин Гарсия в четвертом круге Australian Open – 7:6(3), 6:4. В первом сете она отыграла двойной брейк.
30-летняя полька проводит 30-й «Большой шлем» в карьере и впервые вышла в четвертьфинал.
В матче с Гарсия она одержала четвертую победу над соперницами из топ-10 (при 17 поражениях). Примечательно, что она не обыгрывала теннисисток десятки за пределами ТБШ.
Дальше она сыграет с Каролиной Плишковой.
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