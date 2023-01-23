Соболенко о целях на сезон: «Не дарить соперницам легких побед»

Арина Соболенко рассказала о своих целях на сезон. На пресс-конференции у нее спросили, ставит ли она перед собой цель выиграть «Большой шлем» или стать №1.

«Я не хочу об этом говорить. Думаю, у нас у всех одни и те же цели. Я бы сказала, что действительно стараюсь быть профессионалом на корте, делаю все от себя зависящее в каждом матче. Моя цель – не дарить соперницам легких побед. Это главное».

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