Соболенко о целях на сезон: «Не дарить соперницам легких побед»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко рассказала о своих целях на сезон. На пресс-конференции у нее спросили, ставит ли она перед собой цель выиграть «Большой шлем» или стать №1.

«Я не хочу об этом говорить. Думаю, у нас у всех одни и те же цели. Я бы сказала, что действительно стараюсь быть профессионалом на корте, делаю все от себя зависящее в каждом матче. Моя цель – не дарить соперницам легких побед. Это главное».

Тигрица Соболенко устрашает – не проиграла ни сета на старте сезона. Хочет быть скучной – и это плюс 

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5 комментариев

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Паскаль Шимбонда
Ответ LEX757
Ты там никогда не был и не будешь.
Я где-то утверждал обратное?)
Сходи водички выпей)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LEX757
Ответ Паскаль Шимбонда
Она там дважды всего была к 24 годам)))
Ты там никогда не был и не будешь.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Диономис
🐅 😻
0
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0
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Паскаль Шимбонда
Ответ Вадим Сидоров
"Надоело быть "Полуфинаненкой", хочу шлем"
Она там дважды всего была к 24 годам)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Сидоров
"Надоело быть "Полуфинаненкой", хочу шлем"
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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