«Уже сама себя начала стебать». Соболенко о прошлогодних проблемах с подачей

рассказала, как юмор помог ей решить проблемы с подачей. Она вышла в четвертьфинал и ответила на вопросы корреспондента Sports.ru Максима Янчевского.

– Арина, в прошлом году о ваших проблемах с подачей говорили все, но в какой-то момент вы стали с юмором относиться к ситуации. Помогло ли именно такое отношение и какая-то дополнительная работа над подачей была проведена?

– Мне кажется, единственный способ справиться с чем-то для тебя тяжелым – это юмор. Я уже устала от всего этого давления насчет подачи – как будто ты не работаешь и ничего не делаешь.

Настолько устала, что уже сама себя начала стебать. То, что происходило, было реально смешно. Никому такого не пожелаю.

Пробовали очень многое, думали уже, что и с головой проблемы, и с техникой, и неправильно работаем. Уже думали, что все неправильно. В итоге начали работать со специалистом по биомеханике, который помогал другим ребятам с подачей.

Много нового для себя узнала: даже когда у меня была суперподача, она была не супер, а на лимите. Помню, действительно, что в важные моменты у меня подача проваливалась из-за того, что невозможно было подать под давлением с такой техникой. Это единственная вещь, которая помогла: поменяли биомеханику, стала больше понимать, как это работает.

– Полуфинал US Open, финал итогового турнира – чему вас научили те поражения и в чем нужно прибавить, чтобы сделать финальный шаг?

– Единственное, чего мне не хватает, – хладнокровия, спокойствия на корте, понимания, что будут шансы вернуться. Нужно быть спокойной и работать, а не уходить в негативные эмоции. Надеюсь, то, какая я сейчас на корте, действительно поможет мне сделать этот шаг.

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