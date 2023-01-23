Соболенко впервые вышла в 1/4 финала Australian Open. В 2023-м она не проиграла ни сета

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Пятая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Белинду Бенчич в четвертом круге Australian Open – 7:5, 6:2. В первом сете она отыграла брейк.

Белоруска четвертый раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Ранее она это сделала на «Уимблдоне» в 2021-м и на последних двух US Open. Во всех трех случаях Соболенко в итоге проиграла в полуфинале.

В этом сезоне Соболенко пока не потерпела ни одного матча. У нее восемь побед, причем все она одержала в двух сетах.

За полуфинал в Мельбурне белоруска поборется с Донной Векич или Линдой Фрухвиртовой.

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9 комментариев

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prada
а сколько раз Вика выходила в 1/4 финала?
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prada
удачи
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Ответ Сергей Носков
Есть такие вещи, как вычитка и корректура. А на этом сайте такие оговорки бывают уж слишком часто. Понятно что нужно выложить новость быстро, но перечитать, к примеру, эту статью занимает 10 секунд. Так что это не оговорки и не описки, а небрежность и непрофессионализм, который, к сожалению, всё время остаётся безнаказанным. Если бы Ниткина разок поставить на бабки-такие ошибки кончились бы моментально.
У вас что-то личное, похоже.
+1
-1
0
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Сергей Носков
Ответ justbored
Заговорился/записался человек. Бывает.
Есть такие вещи, как вычитка и корректура. А на этом сайте такие оговорки бывают уж слишком часто. Понятно что нужно выложить новость быстро, но перечитать, к примеру, эту статью занимает 10 секунд. Так что это не оговорки и не описки, а небрежность и непрофессионализм, который, к сожалению, всё время остаётся безнаказанным. Если бы Ниткина разок поставить на бабки-такие ошибки кончились бы моментально.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
uncle-bora
Ответ Сергей Носков
Не потерпела ни одного матча. Ясно-понятно.
В некоторых матчах наверно все-таки терпела, вот и не потерпела :))
+2
0
+2
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justbored
Ответ Сергей Носков
Не потерпела ни одного матча. Ясно-понятно.
Заговорился/записался человек. Бывает.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blahblah2
Арина идёт за шлемом
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Славонычч
Но как то тяжко играет .
Как- будто через силу .🤔
+1
0
+1
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Сергей Носков
Не потерпела ни одного матча. Ясно-понятно.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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