Соболенко впервые вышла в 1/4 финала Australian Open. В 2023-м она не проиграла ни сета
Пятая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Белинду Бенчич в четвертом круге Australian Open – 7:5, 6:2. В первом сете она отыграла брейк.
Белоруска четвертый раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Ранее она это сделала на «Уимблдоне» в 2021-м и на последних двух US Open. Во всех трех случаях Соболенко в итоге проиграла в полуфинале.
В этом сезоне Соболенко пока не потерпела ни одного матча. У нее восемь побед, причем все она одержала в двух сетах.
За полуфинал в Мельбурне белоруска поборется с Донной Векич или Линдой Фрухвиртовой.
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Как- будто через силу .🤔