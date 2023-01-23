Соболенко впервые вышла в 1/4 финала Australian Open. В 2023-м она не проиграла ни сета

Пятая ракетка мира обыграла в четвертом круге – 7:5, 6:2. В первом сете она отыграла брейк.

Белоруска четвертый раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Ранее она это сделала на « » в 2021-м и на последних двух . Во всех трех случаях Соболенко в итоге проиграла в полуфинале.

В этом сезоне Соболенко пока не потерпела ни одного матча. У нее восемь побед, причем все она одержала в двух сетах.

За полуфинал в Мельбурне белоруска поборется с Донной Векич или Линдой Фрухвиртовой.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе