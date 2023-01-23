Соболенко о желании быть скучной на корте: «Мне понадобилось время, чтобы понять, что негатив не поможет»

прокомментировала контроль над эмоциями. Она говорила, что хочет быть скучной на корте.

В четвертом круге белоруска победила (7:5, 6:2) и ответила на вопрос, как долго училась контролировать себя в тяжелых ситуациях – например, когда уступала с брейком в первой партии.

«Всю жизнь, если честно (смеется). Мне понадобилось время, чтобы понять, что негатив на корте не поможет. Что нужно всегда верить в себя и делать все возможное, чтобы отыграться или победить.

Очень довольна своим настроем во время матча».

Также Соболенко рассказала о хорошей физической форме.

«Мой тренер по физподготовке наконец может ездить со мной по турнирам – наверное, это ключевой момент.

В межсезонье мы очень много работали, и я очень рада, что сейчас все получается. Нужно продолжать».

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