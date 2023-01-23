Бенчич о поражении от Соболенко: «Было ощущение, что я не могу справиться с ее мощью»

Теги Australian Open WTA Белинда Бенчич Арина Соболенко Теннис

Белинда Бенчич прокомментировала поражение от Арины Соболенко в четвертом круге Australian Open – 5:7, 2:6. В первом сете швейцарка вела с брейком.

«Конечно, сложный матч. У меня были шансы, но против нее нужно использовать каждый.

У меня было ощущение, что я не могу справиться с ее мощью. Это самый важный момент. Но я не считаю, что это плохое поражение. Она сейчас в отличной форме, играет очень хорошо.

Так что я не теряю веры в себя, не скажу, что я разбита. Сезон начался отлично, и теперь я хочу работать еще больше. Я очень мотивирована на следующие турниры и на то, чтобы и дальше искать удачи на «Больших шлемах».

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1 комментарий

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tanith
мне кажется у Белинды нет ничего чтоб было на топ-топ уровне. Все вполне среднее - движение, подача, удары с двух сторон. Ее амбиции понятны, она была раскрученным юниором, но те авансы не оправдаются.
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