«Дерьмо ######». Бенчич – после двойной ошибки на брейк-пойнте

получила предупреждение за брань в четвертом круге против .

При счете 1:2 во втором сете она допустила двойную ошибку на брейк-пойнте белоруски и крикнула: «Дерьмо ######!»

В первом сете Бенчич допустила двойную, когда у Соболенко был сетбол.

В итоге олимпийская чемпионка проиграла 5:7, 2:6. Она допустила восемь двойных и четыре раза проиграла подачу – во всех четырех случаях подавая против солнца.

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