«Дерьмо ######». Бенчич – после двойной ошибки на брейк-пойнте

Теги Australian Open WTA Белинда Бенчич Теннис

Белинда Бенчич получила предупреждение за брань в четвертом круге Australian Open против Арины Соболенко.

При счете 1:2 во втором сете она допустила двойную ошибку на брейк-пойнте белоруски и крикнула: «Дерьмо ######!»

В первом сете Бенчич допустила двойную, когда у Соболенко был сетбол.

В итоге олимпийская чемпионка проиграла 5:7, 2:6. Она допустила восемь двойных и четыре раза проиграла подачу – во всех четырех случаях подавая против солнца.

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5 комментариев

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nick-basil
Лингвистический феномен - в переводе на русский все звучит на много крепче.
0
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генгбенг
Факинг энималс Белка
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Erika_i
Ответ Nikolay II
https://www.youtube.com/watch?v=n5G1KLBayWQ&ab_channel=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
в некоторых случаях буду договариваться с администрацией, чтобы разрешили два плюса
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikolay II
Ответ Иван Руссов
искала тренера по теннису, а нашла репетитора по русскому?
https://www.youtube.com/watch?v=n5G1KLBayWQ&ab_channel=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Руссов
искала тренера по теннису, а нашла репетитора по русскому?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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