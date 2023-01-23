«Дерьмо ######». Бенчич – после двойной ошибки на брейк-пойнте
Белинда Бенчич получила предупреждение за брань в четвертом круге Australian Open против Арины Соболенко.
При счете 1:2 во втором сете она допустила двойную ошибку на брейк-пойнте белоруски и крикнула: «Дерьмо ######!»
В первом сете Бенчич допустила двойную, когда у Соболенко был сетбол.
В итоге олимпийская чемпионка проиграла 5:7, 2:6. Она допустила восемь двойных и четыре раза проиграла подачу – во всех четырех случаях подавая против солнца.
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