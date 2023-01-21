Australian Open не платит детям, подающим мячи игрокам. На всех остальных «Шлемах» они получают деньги

Australian Open подвергается критике за организацию работы с детьми, которые во время матчей подают мячи игрокам.

Это единственный турнир «Большого шлема», который не платит болбоям. Например, на они получают 15 долларов за час работы, а на « » – 351 доллар в неделю.

При этом оплату отменили, начиная с турнира-2009, когда болбоев сделали волонтерами. Теперь они получают только подарочные наборы от турнира.

В этом году на Australian Open работают 394 ребенка в возрасте 12-15 лет.

«Мы что, в романе Диккенса? Вы чего? Платите детям. Я просто в шоке, что им не платят. Это их отвратительно обесценивает», – сказал при обсуждении вопроса на телевидении австралийский журналист Джастин Смит.

Телеведущая и основатель организации по защите прав женщин Аманда Роуз заявила: «Это с раннего возраста приучает детей, что опыт важнее оплаты труда. Девочкам особенно важно сказать: нет, мы должны получать деньги, это не благотворительность».

В этом году турнир критикуют и за то, что во время матча и болбоям пришлось работать до 4 утра.

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