Australian Open не платит детям, подающим мячи игрокам. На всех остальных «Шлемах» они получают деньги

Теги Australian Open US Open Уимблдон ATP WTA Теннис

Australian Open подвергается критике за организацию работы с детьми, которые во время матчей подают мячи игрокам.

Это единственный турнир «Большого шлема», который не платит болбоям. Например, на US Open они получают 15 долларов за час работы, а на «Уимблдоне» – 351 доллар в неделю.

При этом оплату отменили, начиная с турнира-2009, когда болбоев сделали волонтерами. Теперь они получают только подарочные наборы от турнира.

В этом году на Australian Open работают 394 ребенка в возрасте 12-15 лет.

«Мы что, в романе Диккенса? Вы чего? Платите детям. Я просто в шоке, что им не платят. Это их отвратительно обесценивает», – сказал при обсуждении вопроса на телевидении австралийский журналист Джастин Смит.

Телеведущая и основатель организации по защите прав женщин Аманда Роуз заявила: «Это с раннего возраста приучает детей, что опыт важнее оплаты труда. Девочкам особенно важно сказать: нет, мы должны получать деньги, это не благотворительность».

В этом году турнир критикуют и за то, что во время матча Энди Маррея и Танаси Коккинакиса болбоям пришлось работать до 4 утра.

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7 комментариев

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N.S.A.8.5
Потому Надаль и жаловался на балбоев за их не желание делать что то
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markoolio
До 4 утра подавали мячики, а в 8 пошли в школу?
+1
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vdvbill.e1.ru
Надо ввести войска
0
-3
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imironot
Для детей это и приключение, и жизненный опыт и яркие воспоминания на всю жизнь. Ну, круто, же! Я им завидовал всегда, когда мелким смотрел матчи по телеку в Липецке:)
+3
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canuck andreyka
На мой взгляд, имеет место передергивание. Если бы их заставляли или пользовались их безвыходным положением, то было бы, как в романах Диккенса. А так они сами просятся, зная, что на общественных началах. Учатся не только брать, но и давать.
+2
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Yo Life
Звучит ужасно конечно. Но думаю для детей это все равно невероятный опыт
+4
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Великовозрастный
Платят ли дети за просмотр матчей с корта?)
0
-2
-2
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