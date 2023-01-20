Australian Open: Андрей Рублев — Даниэль Эванс прямая трансляция матча 21.01.2023

Теги Australian Open ATP Дэн Эванс Андрей Рублев Теннис

Первая ракетка России Андрей Рублев в матче за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису будет встречаться с хорошо ему знакомым по личным поединкам Даниэлем Эвансом из Великобритании. Матч состоится 21 января, начало не ранее 04:30 по московскому времени.

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Спортсмены будут играть на корте Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

«Мистер четвертьфинал», такое прозвище дали Андрею в теннисных кругах, поскольку он не может преодолеть этот барьер на турнирах Большого шлема. Новую попытку он предпринимает в Австралии и пока успешно. В первом круге он в трех сетах уверенно разобрался с Домиником Тимом из Австрии, а во втором преодолел упорное сопротивление финна Эмиля Руусувуори в четырех сетах.

Для Даниэля Эванса пока тоже все складывается довольно успешно на турнире. К тому же он опытный теннисист и уже знает как проходить дальше по сетке турниров Большого шлема. Максимальное его достижение — четвертый круг Australian Open и US Open. Англичанин довольно успешно играет на харде. В первом круге он был сильнее аргентинца Факундо Баниса, а во втором легко обыграл в трех сетах Жереми Шарди из Франции.

Соперники встречались между собой восемь раз и пока у них ничья, при этом шесть раз они играли на харде, и тут тоже счет равный. Последний матч прошел в Монреале в 2022 году, Эванс там оказался сильнее в двух партиях. Но теперь букмекеры на стороне Рублева. Winline предлагает на победу россиянина коэффициент 1,25, выигрыш Эванса оценивается коэффициентом 4,00.

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