Australian Open: Арина Соболенко — Элиза Мертенс прямая трансляция матча 21.01.2023

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в третьем круге Открытого чемпионата Австралии встретится с бельгийской спортсменкой Элизой Мертенс. Матч состоится 21 января, начало не ранее 06:15 по московскому времени.

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Соперницы сыграют на корте Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Арина Соболенко с самого начала сезона демонстрирует уверенность и показывает мощный агрессивный теннис. В шести матчах, уже сыгранных в январе она не отдала соперницам ни одного сета. По потенциалу она точно должна выходить в полуфинал Australian Open. В первом круге Арина встречалась с чешкой Терезой Мартинцовой, а во втором с американкой Шелби Роджерс. В общей сложности в двух матчах она отдала своим соперницам только девять геймов.

Элиза Мертенс в 2018 году добиралась до полуфинала Австралиан Опен, но сейчас ей трудно будет рассчитывать на повторение этого результата. Все может закончится как раз в матче с Ариной. Впрочем, если Элиза покажет такой же теннис как в первом круге с Гарбинье Мугурусой из Испании, то ее шансы будут выше. В том матче она проявила характер и взяла верх в трех сетах. Во втором круге ее соперницей была американка Лорин Дэвис, тут победа была одержана легко в двух сетах.

Теннисистки хорошо знают друг друга, они встречались между собой восемь раз, счет этих поединков 6 – 2 в пользу белорусской теннисистки. Причем серия ее побед насчитывает уже пять матчей подряд. Арину все рассматривают как фаворитку этого поединка, в том числе и букмекеры. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,22, победа в этом матче Мертенс оценивается коэффициентом 4,30.

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