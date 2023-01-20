Australian Open: Новак Джокович — Григор Димитров прямая трансляция матча 21.01.2023

Девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису Новак Джокович в матче третьего круга встретится с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Матч пройдет 21 января, начало не ранее 11:00 по московскому времени.

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Поединок состоится на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Новака Джоковича серьезно беспокоит левое бедро. Очень не хочется, чтобы он повторил результат другого великого теннисиста Рафаэля Надаля и проиграл из-за травмы. Пока все для серба складывается неплохо. В первом матче он выиграл у испанца Роберто Карбаллеса Баэны в трех сетах, позволив тому взять в общей сложности только три гейма. Во втором поединке в французом Энцо Коко проблемы у Новака возникли во второй партии, в которой он уступил на тай-брейке. Но все для него в итоге закончилось успешно

Григор Димитров тоже любит выступать на австралийских кортах, и в 2017 году он доходил здесь до полуфинала. На этот раз он начал с поединка против россиянина Аслана Карацева. Несмотря на победу в трех сетах матч оказался затяжным и практически в каждом сете чаша весов могла склониться в любую сторону. Во втором круге против серба Ласло Дьере болгарину пришлось гораздо проще — победа в трех сетах, причем проиграл Григор только три гейма. Теперь на его пути куда более грозный серб.

Соперники давно выступают в туре и встречались десять раз, в девяти случаях победа была на стороне Новака Джоковича, причем шесть таких поединков он выиграл на харде. На Australian Open это будет их первая встреча. Букмекеры считают Джоковича безоговорочным фаворитом. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,13, выигрыш Димитрова оценивается коэффициентом 6,00.

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