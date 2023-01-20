Соболенко — Мертенс прогноз на матч третьего круга Australian Open 2023

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису будет встречаться с первой ракеткой Бельгии Элизой Мертенс. Матч состоится 21 января, спортсменки выйдут на корт Margaret Court Arena не ранее 06:15 по московскому времени.

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Арина Соболенко с удовольствием бы повторила путь своей соотечественницы Виктории Азаренко, которая неоднократно побеждала на Australian Open. В 2021 году Арина стала второй в рейтинге WTA и с тех пор продолжает удерживать этот уровень, находясь в первой десятке мирового рейтинга. Свои результаты нужно постоянно подтверждать. На Уимблдоне и Открытом чемпионате США она доходила до полуфинала, но на кортах Мельбурн-парка дальше четвертого круга не проходила. В первом матче она встречалась с чешской теннисисткой Терезой Мартинцовой. Много времени Арине на победу не понадобилось, все закончилось в двух сетах. Во втором матче соперница была серьезнее — американка Шелби Роджерс. Но и здесь все закончилось примерно так же, соперница Соболенко смогла взять у нее только четыре гейма. Бельгийка Элиза Мертенс уступает Арине по многим теннисным компонентам, хотя четыре года назад на Австралиан Опен она играла в полуфинале. На этот раз все для нее могло закончится еще в первом круге. Мертенс противостояла опытная испанка Гарбинье Мугуруса. Второй сет стал переломным, Элиза выиграла на тай-брейке и затем в третьей партии довела матч до победы. Во втором круге она также играла с американкой. Лорин Дэвис не оказала бельгийке серьезного сопротивления, уступив в двух сетах.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Соболенко — 5

победы/поражения Соболенко в 2023 году — 5/0

победы/поражения Соболенко на харде — 5/0

рейтинг WTA Мертенс — 32

победы/поражения Мертенс в 2023 году — 3/2

победы/поражения Мертенс на харде —3/2

Факты и статистика перед матчем Соболенко — Мертенс

У Соболенко впечатляющая победная серия в этом году — шесть побед подряд, но и в последних девяти матчах она одержала восемь побед. Элиза Мертенс в последнее время хорошо играет на этой стадии турнира Australian Open. На четырех из пяти предыдущих чемпионатах она проходила в четвертый раунд.

Статистика личных встреч Соболенко — Мертенс

Спортсменки играли между собой восемь раз. В шести случаях победа была на стороне Арины Соболенко. Последняя встреча состоялась на US Open в 2021 году. Арина легко взяла верх в двух сетах. В целом у нее пять побед подряд в пяти последних матчах над бельгийкой, а на харде из пяти встреч Арина проиграла только в одной.

Прогноз на матч Соболенко — Мертенс

Все цифры и факты на стороне Соболенко. Сложно сказать, что может ей помешать выиграть. С начала года в шести матчах она не проиграла ни одного сета, а Мертенс не совсем стабильна. Букмекеры полностью на стороне Арины. Winline предлагает на победу белоруски коэффициент 1,22. Успех Мертенс оценивается коэффициентом 4,30.

Наш прогноз: Соболенко должна продолжить тенденцию, сложившуюся в январе и победить Элизу в двух сетах.

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