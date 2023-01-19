Александрова — Линетт прогноз на матч третьего круга Australian Open 2023

Россиянка Екатерина Александрова в третьем круге Открытого чемпионата Австралии встретится с польской теннисисткой Магдой Линетт. Их матч состоится на центральном корте турнира Rod Laver Arena и начнется ориентировочно не ранее 13:00 по московскому времени.

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Екатерина Александрова третья ракетка России и входит в ТОП-20 теннисисток мира. Она три раза становилась победительницей турниров WTA Tour и одержала шесть побед на турнирах рангом ниже. Екатерина давно находится на подступах к элите, но крупные успехи на поток поставить пока не может. На турнирах Большого шлема она на этот раз вновь повторила свой максимальный результат — вышла в третий круг на Australian Open. Причем за последние четыре года сделала это уже трижды. Пора бы задуматься и о более серьезных достижениях. В первом круге россиянка встречалась с бельгийкой Исалин Бонавентюр и одержала легкую победу, отдав сопернице всего три гейма. Во втором матче у нее была соперница серьезнее, американка Тэйлор Таунсенд. Первый сет Александрова провалила, взяв только один гейм, зато в двух последующих с лихвой вернула сопернице должок. Магда Линетт вторая ракетка Польши и уступает только Иге Швентек, правда, между ними 45 позиций рейтинга. Магда четырежды побеждала на турнирах WTA, на мэйджорах пока успехов не было, причем на всех четырех турнирах Большого шлема она достигала третьего раунда и на этом останавливалась. Сейчас вновь есть шанс пройти дальше. В первом круге полька переиграла египтянку Майар Шериф в двух сетах, а во втором очень сильную соперницу Анетт Контавейт из Эстонии в трех сетах.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Александровой — 18

победы/поражения Александровой в 2023 году — 2/1

победы/поражения Александровой на харде — 2/1

рейтинг WTA Линетт — 45

победы/поражения Линетт в 2023 году — 5/2

победы/поражения Линетт на харде —5/2

Факты и статистика перед матчем Александрова — Линетт

По статистике букмекеров Екатерина Александрова четыре из пяти последних матчей завершала с тотал больше 20. Магда Линнет очень хорошо в последнее время выступает на харде, в последних десяти таких поединках у нее баланс побед и поражений 7 – 3.

Статистика личных встреч Александрова — Линетт

Спортсменки встречались дважды. Первый раз в 2019 году на турнире в Сеуле Магда оказалась сильнее в двух сетах, причем оба завершались тай-брейками. Матч проходил на харде. Вторая встреча произошла в прошлом году на грунтовом турнире в США, где Екатерина взяла убедительный реванш, отлав польке только два гейма.

Прогноз на матч Александрова — Линетт

Теннисисток отличает хорошая игра на подаче и нестабильный прием. Если Линетт будет так же агрессивно играть, как в первых двух матчах, то Екатерине будет сложно. Она должна противопоставить сопернице свой теннис. Букмекеры отдают небольшое преимущество россиянке. Winline предлагает на победу Александровой коэффициент 1,58. Успех Линетт оценивается коэффициентом 2,40.

Наш прогноз: Александровой нужно не бояться и навязывать свою игру, она в данный момент сильнее Магды. Борьбы в матче обязательно будет, но россиянка должна победить.

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