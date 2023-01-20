Корда перед матчем с Хуркачем: «Обычно, когда мы вместе тренируемся, он выигрывает турнир. Всегда подшучиваю над ним по этому поводу»

ответил, в чем главное оружие Хуберта Хуркача, с которым он встретится в четвертом круге Australian Open

– Какое главное оружие Хуркача и какие выводы вы сделали после вашего прошлого матча?

– Безусловно, у него одна из лучших подач в туре. Просто как он двигается. Немного похож по стилю на Даниила. С нетерпением жду матча. Мы довольно часто вместе тренируемся.

Обычно, когда мы вместе тренируемся, он выигрывает турнир. Я всегда подшучиваю над ним по этому поводу.

Да, я очень жду матча. Захватывающе – четвертый круг «Большого шлема». Я буду готов.

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