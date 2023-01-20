Корда перед матчем с Хуркачем: «Обычно, когда мы вместе тренируемся, он выигрывает турнир. Всегда подшучиваю над ним по этому поводу»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Хуберт Хуркач Себастьян Корда Теннис

Себастьян Корда ответил, в чем главное оружие Хуберта Хуркача, с которым он встретится в четвертом круге Australian Open

– Какое главное оружие Хуркача и какие выводы вы сделали после вашего прошлого матча?

– Безусловно, у него одна из лучших подач в туре. Просто как он двигается. Немного похож по стилю на Даниила. С нетерпением жду матча. Мы довольно часто вместе тренируемся.

Обычно, когда мы вместе тренируемся, он выигрывает турнир. Я всегда подшучиваю над ним по этому поводу.

Да, я очень жду матча. Захватывающе – четвертый круг «Большого шлема». Я буду готов.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARTEM PROKAZOV
Чего? Реально такой перевод, или Корда сморозил какую-то фигню) хуркач выигрывает «турнир», а себ над ним подшучивает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий