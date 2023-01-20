Себастьян Корда: «За весь год у меня не было ни одной негативной мысли. Они могут увести тебя в неверном направлении»

рассказал, что помогло довести до победы матч против в третьем круге Australian Open – 7:6(7), 6:3, 7:6(4).

– В конце третьего сета вы немного сбавили, позволив ему сделать обратный брейк. Потом упустили пару шансов при счете 6:1 на тай-брейке. Что происходило в эти отрезки матча? Что вы говорили себе, чтобы успокоить?

– Во время матча я ничего не чувствовал. Я очень, очень много работал, чтобы избавиться от негативных мыслей. За весь год у меня не было ни одной негативной мысли, будь то ожидание машины до корта, обед или что-то еще.

Это одна из самых важных вещей – новый девиз: позитивная энергия лучше негативной. Негативные эмоции могут увести тебя в неверном направлении.

Да, что бы ни происходило, я думаю о лучшем, просто двигаюсь вперед. То же самое в матче. Я проиграл свою подачу, ведя 40:15, но ничего страшного, следующее очко. Не переживай, продолжай, делай свое дело.

– Как вы к этому пришли? Вам кто-то посоветовал? Вы это где-то прочли?

– Да, моей маме всегда удается сохранять хороший настрой. Я стараюсь просто раз за разом делать следующий шаг.

Особенно когда пришли два новых тренера – Мартин Штепанек и . Они придают этому большое значение. Так что сейчас это очень важно для моей игры. И отлично работает.

Медведев провалил Australian Open и выпадет из топ-10. Год назад он был №1 в мире

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