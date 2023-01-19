Маррей — Баутиста-Агут прогноз на матч третьего круга Australian Open 2023

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Британец Энди Маррей уже в третьем круге, а ведь многие списывали его со счетов. На этой стадии Открытого чемпионата Австралии по теннису он встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом. Матч состоится 21 января на Margaret Court Arena, начало не ранее 11:00 по московскому времени.

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Ай-да, Маррей, ай-да… Именно так можно уже воскликнуть после двух кругов австралийского чемпионата. Впрочем, не будет сравнивать шотландца с Пушкиным, тем более профессиональные направления у них разные. Все знают историю Энди Маррея. Некогда первая ракетка мира он котировался на одном уровне с троицей Федерер-Джокович-Надаль, он плюс-минус ровесник двух последних. Но британца начали мучать травмы, в итоге это сказывалось на результатах и на месте в рейтинге. Жалеть его не жалели, но сочувствовали точно. И вот в первом круге матч с сильным итальянцем Маттео Берреттини. Маррей выигрывает первые два сета и, кажется, дело в шляпе, но Маттео отыгрывается и начинается поединок нервов в пятом сете. Сил не должно было оставаться на матч второго круга с австралийцем Танаси Коккинакисом, но и тут пять сетов, два тай-брейка и победа Маррея. Теперь думается, что четвертая ракетка Испании точно должен справится с Энди, но ведь и в третий раз все прогнозы могут быть посрамлены. У Роберто Баутисты-Агута довольно богатый послужной список, 11 титулов, но ни одного на турнирах Большого шлема. На нынешнем Австралиан Опен в первом круге легко переиграл португальца Жоао Соузу в трех сетах, во втором провел пятисетовый поединок с Брэндоном Холтом из США. Причем в первых двух сетах Роберто уступил, но потом проявил характер и волю к победе.

  • покрытие корта — хард
  • рейтинг ATP Маррея — 66
  • победы/поражения Маррея в 2023 году — 3/1
  • победы/поражения Маррея на харде — 3/1
  • Рейтинг ATP Баутисты-Агута — 25
  • победы/поражения Баутисты-Агута в 2023 году — 6/2
  • победы/поражения Баутисты-Агута на харде — 6/2

Факты и статистика перед матчем Маррей — Баутиста-Агут

В последние годы Маррею часто приходится начинать матчи в качестве аутсайдера, так вот в 12 из 15 таких предыдущих встречах Энди выиграл как минимум один сет, а то и одерживал победы. В шести последних поединках Роберто Баутиста-Агут одержал пять побед.

Статистика личных встреч Маррей — Баутиста-Агут

Спортсмены встречались между собой семь раз и сначала серию из трех побед выдал Маррей с 2014 по 2016 год, когда он был в самом расцвете сил. А с 2017 года побеждал исключительно испанец, впрочем, следует учесть, что в одном из таких матчей Энди снялся из-за травмы. Все свои матчи Баутиста-Агут выиграл на харде.

Прогноз на матч Маррей — Баутиста-Агут

Энди Маррей провел на корте в Австралии в общей сложности 11 часов без 16-ти минут. Сил на еще один затяжной поединок может попросту не хватить. В очередной раз Маррей выступает в качестве андердога. Букмекеры считают фаворитом его соперника. Winline предлагает на победу шотландца коэффициент 3,70, успех испанца оценивается коэффициентом 1,28.

Наш прогноз: если матч затянется, то Маррей может проиграть, все зависит от того, насколько он восстановится после матча второго круга.

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