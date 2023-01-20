Хачанов – судье о зрителях матча с Тиафу: «Реф, скажи им. Болеть можно, но проявляйте уважение»

Теги Australian Open болельщики ATP Карен Хачанов Фрэнсис Тиафу Теннис

Карен Хачанов попросил судью матча с Фрэнсисом Тиафу повлиять на болельщиков в третьем круге Australian Open. В четвертом сете они кричали между его первой и второй подачей.

«Реф, скажи им. Болеть можно, вообще не проблема. Но проявляйте уважение».

Перед началом следующего гейма судья на вышке попросил зрителей: «Дамы и господа, давайте уважать обоих игроков до конца матча. Пожалуйста, уважайте обоих игроков».

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4 комментария

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Татьяна Володина
Ответ nssq76wfcausd2
Болеть можно - хачанов разрешил.
Какие ж злыдни.. Вы тролль
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Уважайте блогеров))
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Удалов
Каренчик красавчик!!!! До мурашек. Заткнул пендосов
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nssq76wfcausd2
Болеть можно - хачанов разрешил.
+2
-10
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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