Хачанов – судье о зрителях матча с Тиафу: «Реф, скажи им. Болеть можно, но проявляйте уважение»

попросил судью матча с повлиять на болельщиков в третьем круге Australian Open. В четвертом сете они кричали между его первой и второй подачей.

«Реф, скажи им. Болеть можно, вообще не проблема. Но проявляйте уважение».

Перед началом следующего гейма судья на вышке попросил зрителей: «Дамы и господа, давайте уважать обоих игроков до конца матча. Пожалуйста, уважайте обоих игроков».

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