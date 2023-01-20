Лехечка о матче с Оже-Альяссимом: «Конечно, он фаворит. Но я знаю его слабые места»
Иржи Лехечка высказался о том, что на Australian Open снова поборется с топ-игроком. В третьем круге он выбил Кэмерона Норри (6:7(8), 6:3, 3:6, 6:1, 6:4) и теперь встретится с Феликсом Оже-Альяссимом.
«Я очень рад, потому что для матчей против этих парней и играю в теннис.
Я всегда мечтал выигрывать важные матчи на «Больших шлемах». И мечта исполняется, у меня есть шанс выступить на крупнейших аренах здесь, в Мельбурне. Но, с другой стороны, я знаю, что у меня есть уровень, чтобы побеждать этих парней. Я знаю, что моя игра подходит для этих условий.
Поэтому, конечно, снова фаворит он, но я думаю, он знает, как я могу играть. А я знаю его слабые места. Его сильные стороны я, разумеется, тоже знаю, и впереди отличный матч».
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