Лехечка о матче с Оже-Альяссимом: «Конечно, он фаворит. Но я знаю его слабые места»

Иржи Лехечка высказался о том, что на снова поборется с топ-игроком. В третьем круге он выбил (6:7(8), 6:3, 3:6, 6:1, 6:4) и теперь встретится с .

«Я очень рад, потому что для матчей против этих парней и играю в теннис.

Я всегда мечтал выигрывать важные матчи на «Больших шлемах». И мечта исполняется, у меня есть шанс выступить на крупнейших аренах здесь, в Мельбурне. Но, с другой стороны, я знаю, что у меня есть уровень, чтобы побеждать этих парней. Я знаю, что моя игра подходит для этих условий.

Поэтому, конечно, снова фаворит он, но я думаю, он знает, как я могу играть. А я знаю его слабые места. Его сильные стороны я, разумеется, тоже знаю, и впереди отличный матч».

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