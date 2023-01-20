Лехечка повторил лучшую победу в карьере, впервые выиграл пятисетовик и вышел во вторую неделю ТБШ
21-летний Иржи Лехечка в третьем круге Australian Open обыграл 12-ю ракетку мира Кэмерона Норри – 6:7(8), 6:3, 3:6, 6:1, 6:4.
Чех повторил лучшую победу в карьере – он никогда не обыгрывал соперников, стоящих выше 12-й строчки рейтинга. При это №12 он побеждал трижды.
Лехечка второй раз в карьере провел пятисетовый матч и впервые его выиграл.
Он пятый раз выступает в основной сетке «Большого шлема» и в Мельбурне впервые прошел первый круг.
За четвертьфинал Лехечка поборется с Феликсом Оже-Альяссимом.
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