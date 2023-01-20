Синнер о реванше с Циципасом за AO-2022: «Он один из лучших в мире. Но я немного изменил свою игру»

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Янник Синнер высказался о матче со Стефаносом Циципасом в четвертом круге Australian Open. В прошлом году итальянец проиграл ему в четвертьфинале – 3:6, 4:6, 2:6. В личных встречах Циципас ведет 4:1.

«Конечно, я всегда с нетерпением жду таких матчей, зная, что он один из лучших игроков в мире.

Но я немного изменил свою игру. Надеюсь, будет хороший матч. Как я сказал, я очень жду таких матчей. Ради этого я тренируюсь.

Посмотрим, как сложится в этом году».

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1 комментарий

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tanith
мне кажется огонь будет.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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