Синнер о реванше с Циципасом за AO-2022: «Он один из лучших в мире. Но я немного изменил свою игру»
Янник Синнер высказался о матче со Стефаносом Циципасом в четвертом круге Australian Open. В прошлом году итальянец проиграл ему в четвертьфинале – 3:6, 4:6, 2:6. В личных встречах Циципас ведет 4:1.
«Конечно, я всегда с нетерпением жду таких матчей, зная, что он один из лучших игроков в мире.
Но я немного изменил свою игру. Надеюсь, будет хороший матч. Как я сказал, я очень жду таких матчей. Ради этого я тренируюсь.
Посмотрим, как сложится в этом году».
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