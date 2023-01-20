Циципас перед матчем с Синнером, которого обыграл на AO-2022: «Уверен, что в этот раз он гораздо лучше подготовлен. В прошлый раз была упорная борьба»

поделился ожиданиями от матча против в четвертом круге . В прошлом году он обыграл итальянца в четвертьфинале – 6:3, 6:4, 6:2. В личных встречах Циципас ведет 4:1.

«Конечно, у меня хорошие воспоминания о прошлом годе. Я уверен, что в этот раз он гораздо лучше подготовлен. Надеюсь, я смогу показать хороший уровень, потому что в прошлый раз была упорная борьба. Да, матч закончился в трех сетах, но мы упорно боролись.

Нужно поддерживать и повышать уровень. Возможно, использовать то, что работало раньше, и постоянно дополнять свою игру в матче.

У меня мощный арсенал. Думаю, сейчас я могу вкладывать еще большую силу, чем раньше. Могу рано встречать мяч. У меня много вариантов».

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