Циципас перед матчем с Синнером, которого обыграл на AO-2022: «Уверен, что в этот раз он гораздо лучше подготовлен. В прошлый раз была упорная борьба»

Теги Australian Open ATP Стефанос Циципас Янник Синнер Теннис

Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча против Янника Синнера в четвертом круге Australian Open. В прошлом году он обыграл итальянца в четвертьфинале – 6:3, 6:4, 6:2. В личных встречах Циципас ведет 4:1.

«Конечно, у меня хорошие воспоминания о прошлом годе. Я уверен, что в этот раз он гораздо лучше подготовлен. Надеюсь, я смогу показать хороший уровень, потому что в прошлый раз была упорная борьба. Да, матч закончился в трех сетах, но мы упорно боролись.

Нужно поддерживать и повышать уровень. Возможно, использовать то, что работало раньше, и постоянно дополнять свою игру в матче.

У меня мощный арсенал. Думаю, сейчас я могу вкладывать еще большую силу, чем раньше. Могу рано встречать мяч. У меня много вариантов».

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3 комментария

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ARIK2
Из всех общих слов выделяем про раннюювстречу мяча)) именно поэтому он летит сильнее))
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Люба, как часто ты наяриваешь на Циципаса? Есть хоть одно высказывание этого тупенького подростка, которое ты пропустила?
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tanith
удачи!
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