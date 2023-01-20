Маррей стал рекордсменом по количеству камбэков с 0:2 по сетам
В четверг Энди Маррей 11-й раз отыгрался с 0:2 по сетам и на Australian Open победил Танаси Коккинакиса.
Теперь британец – единоличный рекордсмен по таким камбэкам. Раньше он делил первое место с четырьмя игроками: Роджером Федерером, Борисом Беккером, Аароном Крикштейной и Франсуа Жауффре.
🤯 Сверхчеловечище! У Маррея безумный камбэк – за 6 часов в 35 лет с железным бедром
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Там коккинакис все смеши в него лупил, надо было умудриться
Всего 2 полуфинала шлема, но при этом никогда не поднимался выше 20 места в рейтинге. Возможно тогда мало очков давали за успехи на шлемах.