Маррей стал рекордсменом по количеству камбэков с 0:2 по сетам

Теги Роджер Федерер Энди Маррей ATP Борис Беккер Теннис

В четверг Энди Маррей 11-й раз отыгрался с 0:2 по сетам и на Australian Open победил Танаси Коккинакиса.

Теперь британец – единоличный рекордсмен по таким камбэкам. Раньше он делил первое место с четырьмя игроками: Роджером Федерером, Борисом Беккером, Аароном Крикштейной и Франсуа Жауффре.

🤯 Сверхчеловечище! У Маррея безумный камбэк – за 6 часов в 35 лет с железным бедром

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6 комментариев

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nick-basil
Отдельное искусство - как следить за такими матчами. Даже если смотришь с третьего сета, надо пропасть времени!
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VL80
Ответ Ёска Богатырёв
Вчера выдал один из лучших матчей что я видел, гейм соперника который вытащил при счёте 2-0 в третьем сете это что-то невероятное😍
Да ладно невероятно
Там коккинакис все смеши в него лупил, надо было умудриться
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Dm ycontact
Ну, хоть в чем-то смогли приписать ему рекорд. В целом, он хорош и достоин уважения, как и Вавринка, потому что, при биг три взяли три шлема; но стараться приписать его к большой тройке, это слишком большая наглость со стороны СМИ, не хватает 19 шлемов.
0
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-2
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Великий Алонсо
Маррей бегунок и всегда им был, для него это кайф затянуть матч на подольше, потому что как правило он выносливее своих соперников
+1
0
+1
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Вадим Сидоров
Жуффре самый скромный в этой компании
Всего 2 полуфинала шлема, но при этом никогда не поднимался выше 20 места в рейтинге. Возможно тогда мало очков давали за успехи на шлемах.
+2
0
+2
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Ёска Богатырёв
Вчера выдал один из лучших матчей что я видел, гейм соперника который вытащил при счёте 2-0 в третьем сете это что-то невероятное😍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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