Маррей стал рекордсменом по количеству камбэков с 0:2 по сетам

В четверг 11-й раз отыгрался с 0:2 по сетам и на победил .

Теперь британец – единоличный рекордсмен по таким камбэкам. Раньше он делил первое место с четырьмя игроками: , , Аароном Крикштейной и Франсуа Жауффре.

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