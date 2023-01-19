Australian Open: Ига Швентек — Кристина Букша прямая трансляция матча 20.01.2023

Первая ракетка мира Ига Швентек на Открытом чемпионате Австралии по теннису за выход в четвертый круг будет играть с прогрессирующей испанкой молдавского происхождения Кристиной Букшей. Встреча состоится 20 января, ориентировочное начало не ранее 07:00 по московскому времени.

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Матч пройдет на корте Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Ига Швентек пока не испытывает проблем на кортах Мельбурн-парка и в третьем круге, скорее всего, ее ожидает тоже легкий поединок. Главные матчи для Иги еще впереди, а пока она в первом раунде довольно уверенно справилась с цепкой и хорошо играющей в обороне немкой Юле Нимайер в двух сетах. Во втором круге еще более уверенно обыграла Камилу Осорио из Колумбии также в двух партиях.

Кристина Букша, кажется, достигла своего потолка на этом турнире Australian Open. Будь у нее в соперницах спортсменка хотя бы из середины первой сотни рейтинга мы могли бы рассуждать о шансах испанки на третий круг. В квалификационном турнире она одержала три победы, которые придали ей сил и уверенности. Затем в первом раунде основной сетки взяла верх над Евой Лис из Германии. Во втором круге обыграла Бьянку Андрееску из Канады. В обеих встречах нужно было играть три сета.

Ранее теннисистки между собой нигде не играли, и для Кристины встреча с первой ракеткой мира будет хорошим опытом. Букмекеры полностью на стороне Иги Швентек.

Winline предлагает на победу польки коэффициент 1,03, победа Букши оценивается коэффициентом 13,00.

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