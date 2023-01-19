Australian Open: Виктория Азаренко — Мэдисон Киз прямая трансляция матча 20.01.2023

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко за выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису поборется с американкой Мэдисон Киз. Матч состоится 20 января, ориентировочное начало не ранее 11:00 по московскому времени.

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Поединок состоится на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Каждый раз, когда Виктория Азаренко приезжает в Мельбурн в январе, она ставит перед собой одну задачу, вновь здесь победить. Дважды ей это удавалось и сейчас нет таких спортсменок в туре, которые бы наголову ее превосходили. Начала белоруска турнир с матча против американки Софьи Кенин и смогла одержать победу в двух партиях. Трудности случились только во втором сете, когда пришлось играть тай-брейк. Второй поединок дался Виктории очень легко — победа в двух сетах над аргентинкой Надей Подорошкой и всего один проигранный гейм в матче.

Мэдисон Киз несмотря на молодость является опытной теннисисткой и искушенным турнирным бойцом. Она не достигала вершин, которые покорялись Азаренко, но она к ним готова. Не загадывая далеко вперед она уверенно продвигается по турнирной сетке. В первом круге Мэдисон в трех сетах переиграла россиянку Анну Блинкову, а во втором довольно легко одолела китаянку Синьюй Ван. Но все эти соперницы были куда менее опасными чем Виктория Азаренко.

Ранее соперницы встречались трижды, и во всех трех случаях побеждала белорусская теннисистка. Последний матч состоялся несколько месяцев назад в Мексике на харде, и Азаренко победила в трех сетах. Вот и сейчас букмекеры считают, что у белоруски больше шансов на победу. Winline предлагает на победу Азаренко коэффициент 1,75, победа Киз оценивается коэффициентом 2,14.

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