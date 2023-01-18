Пегула — Костюк прогноз на матч третьего круга Australian Open 2023

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк. Матч состоится 20 января на корте Margaret Court Arena, начало не ранее 05:00 по московскому времени.

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Джессика Пегула уже давно выступает в туре и хорошо известна любителям тенниса. На ее счету два выигранных турнира WTA, а на мэйджорах она стабильно выходила в четвертьфинал, причем на Австралиан Опен делала это дважды, последний раз в прошлом году. Для Джессики 2022 год в целом получился очень успешным. Как вино становится лучше со временем, так и американка достигла своего пика к 29-летнему возрасту. На нынешнем турнире она опасна для любой соперницы. В первом круге Джессика встречалась с Жаклин Адиной Кристиан из Румынии, которая получила специальное приглашение от организаторов турнира. Много сил на матч Пегула не затратила победив в двух сетах менее чем за час. Во втором круге соперница была уже более серьезная Александра Саснович из Беларуси. Победа в тех же двух сетах. но во втором с тай-брейком. Марте Костюк из Украины лишь в прошлом году исполнилось 20 лет. Она находится только в начале пути к покорению теннисных вершин. На ее счету три выигранных турнира ITF. А вот на Australian Open она уже в третий раз выходит в третий круг. На этот раз в первом матче она легко переиграла в двух сетах американку Аманду Анисимову, а во втором круге без проблем справилась с австралийкой Оливией Гадеки.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Пегулы — 3

победы/поражения Пегулы в 2023 году — 6/1

победы/поражения Пегулы на харде — 6/1

Рейтинг WTA Костюк — 61

победы/поражения Костюк в 2023 году — 6/2

победы/поражения Костюк на харде — 6/2

Факты и статистика перед матчем Пегула — Костюк

В восьми из десяти последних поединков, где на выигрыш Джессики букмекеры предлагали коэффициент не менее 1,50, теннисистка не проиграла ни одного сета. Марта не очень удачно играет с представительницами первой десятки мирового рейтинга, в девяти из десяти последних таких матчей она уступала в сетах с разрывом не менее четырех геймов.

Статистика личных встреч Пегула — Костюк

В августе прошлого годе спортсменки впервые сыграли на турнире в Цинциннати. Матч проходил на харде в рамках второго раунда. Победу одержала Пегула, но в первом сете она уступила на тай-брейке.

Прогноз на матч Пегула — Костюк

На стороне Джессики Пегулы огромный опыт и хорошие выступления в последнее время. Марта Костюк может противопоставить сопернице скорость, молодость и задор. Букмекеры отдают преимущество американке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,29, успех Костюк оценивается коэффициентом — 3,65.

Наш прогноз: хотелось бы, чтобы Марта сотворила маленькую сенсацию, но силы все же не равны. Американка вновь победит в трех сетах.

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