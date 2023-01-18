Шаповалов — Хуркач прогноз на матч третьего круга Australian Open 2023

Канадский теннисист Денис Шаповалов в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с первой ракеткой Польши Хубертом Хуркачем. Матч состоится 20 января на корте Margaret Court Arena, ориентировочное начало поединка не ранее 11:00 по московскому времени.

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У Дениса Шаповалова сложные взаимоотношения с турнирами Большого шлема. Лучше всего ему удаются матчи на травяном покрытии и неудивительно, что он в 2021 году выходил в полуфинал Уимблдона, а пятью годами ранее брал титул на этом мэйджоре еще в юниорах. В то время он всеми оценивался, как очень перспективный теннисист, получал награды от руководства ATP Tour, но затем прогресс его замедлился. Высшее его достижение на Australian Open выход в четвертьфинал. На этот раз в первом круге он встречался с сербом Душаном Лайовичем и довольно уверенно победил, отдав сопернику только один сет. Далее на его пути стоял японский теннисист Таро Даниэль. У него Денис выиграл в трех сетах, хоть и пришлось в одном из них играть тай-брейк. Хуберт Хуркач в прошлом году заявил о себе на самом серьезном уровне, стал первой ракеткой Польши и уже стучится в первую десятку мирового рейтинга. Для этого нужно как можно успешнее выступить на кортах Мельбурн-парка, тем более что впервые на Australian Open он вышел в третий круг. Для этого он сначала в первом матче в трех сетах переиграл Педро Мартинес Портеро, а затем выдержал пятисетовый поединок с опытнейшим Лоренцо Сонего. Чем больше побед, тем больше уверенности в своих силах и амбиций.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Шаповалова — 22

победы/поражения Шаповалова в 2023 году — 4/1

победы/поражения Шаповалова на харде — 4/1

Рейтинг ATP Хуркача — 11

победы/поражения Хуркача в 2023 году — 4/2

победы/поражения Хуркача на харде — 4/2

Факты и статистика перед матчем Шаповалов — Хуркач

Действующая серия Дениса Шаповалов на Открытом чемпионате Австралии составляет шесть побед, при одном проигранном матче. Когда коэффициент на победу Хуркача составлял от 1,50 до 2,00 Хуберт проиграл пять раз из шести.

Статистика личных встреч Шаповалов — Хуркач

Теннисисты встречались пять раз, преимущество в этих поединках на стороне поляка 3 – 2. Причем все их матчи проходили исключительно на харде. Но если вынести за скобки давние матчи, то в 2021 году состоялось два матча, где оба теннисиста одержали по победе.

Прогноз на матч Шаповалов — Хуркач

Чем дольше продолжается турнир, тем больше на нем матчей, где сложно определить фаворита. Данный поединок именно из таких. Если Денис поймает кураж, а у него это случается нередко, то он победит, хотя Хуркач сейчас выглядит очень неплохо, и букмекеры отдают ему небольшое преимущество. Winline предлагает на выигрыш Хуберта коэффициент 1,89, успех Шаповалова оценивается коэффициентом 1,95.

Наш прогноз: кураж дело случая, а стабильность признак мастерства. Польский теннисист довольно стабильно играет с сильными теннисистами и должен победить в четырех сетах.

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