Вондроушова в матче с Жабер впервые обыграла соперницу из топ-10 на ТБШ. В прошлом году она перенесла операцию на запястье

Теги Australian Open WTA Онс Жабер Маркета Вондроушова Теннис

86-я ракетка мира Маркета Вондроушова обыграла №2 Онс Жабер во втором круге Australian Open – 6:1, 5:7, 6:1.

Чешка седьмой раз в карьере одержала победу над соперницей из топ-10 (при 15 поражениях), но впервые сделал это на турнире «Большого шлема».

В апреле прошлого года Вондроушова перенесла операцию на левом запястье, а в июле вышла замуж.

За выход во вторую неделю она поборется с Линдой Фрухвиртовой.

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2 комментария

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srdn
Вондроушова серебряный призер ОИ, финалистка Ролан Гаррос, проиграла в финале Эшли Барти.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Тищенко
Фрухвиртовой больше плходит имя Лейла..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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