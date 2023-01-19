Вондроушова в матче с Жабер впервые обыграла соперницу из топ-10 на ТБШ. В прошлом году она перенесла операцию на запястье

86-я ракетка мира Маркета Вондроушова обыграла №2 Онс Жабер во втором круге Australian Open – 6:1, 5:7, 6:1.

Чешка седьмой раз в карьере одержала победу над соперницей из топ-10 (при 15 поражениях), но впервые сделал это на турнире «Большого шлема».

В апреле прошлого года Вондроушова перенесла операцию на левом запястье, а в июле вышла замуж.

За выход во вторую неделю она поборется с Линдой Фрухвиртовой.

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