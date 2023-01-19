Касаткина и Кудерметова – первые теннисистки топ-10, проигравшие на Australian Open

Восьмая и девятая ракетки мира и стали первыми теннисистками топ-10, покинувшими .

Касаткина вчера проиграла в первом круге, а Кудерметова сегодня – во втором.

Сегодня матчи второго раунда проведут еще три теннисистки десятки: , и . Остальные уже вышли в третий круг.

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