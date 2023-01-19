Касаткина и Кудерметова – первые теннисистки топ-10, проигравшие на Australian Open
Восьмая и девятая ракетки мира Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова стали первыми теннисистками топ-10, покинувшими Australian Open.
Касаткина вчера проиграла в первом круге, а Кудерметова сегодня – во втором.
Сегодня матчи второго раунда проведут еще три теннисистки десятки: Онс Жабер, Каролин Гарсия и Белинда Бенчич. Остальные уже вышли в третий круг.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
В общем, все как у всех людей - хотелось бы лучше, но