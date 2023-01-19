Касаткина и Кудерметова – первые теннисистки топ-10, проигравшие на Australian Open

Теги Australian Open WTA Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Теннис

Восьмая и девятая ракетки мира Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова стали первыми теннисистками топ-10, покинувшими Australian Open.

Касаткина вчера проиграла в первом круге, а Кудерметова сегодня – во втором.

Сегодня матчи второго раунда проведут еще три теннисистки десятки: Онс Жабер, Каролин Гарсия и Белинда Бенчич. Остальные уже вышли в третий круг.

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7 комментариев

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твинер без замаха
Аделаида лишняя. Лучше бы неделю прибивалась к кортам и мячам. Многие жалуются на мячи, отскок ниже, сдуваются быстро. У Вероники много мячей ложились в 2-3 см от линий, контроля не хватало, боялась атаковать из-за этого.
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balamutt
Ответ Вадим flanec
Да у Касаткиной по жизни такая отговорка. Первый матч, первого турнира Большого шлема, ты 8я ракетка в мире. Отговорки как в детском саду ((
Не знаю, в какой детский сад ты ходил, наверняка тот, что входит в топ10 в мире.
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Вадим flanec
Ответ balamutt
Совершенно разные поражения и грести под одну гребенку кощунство. Вероника играла прилично, много атаковала, но ошибалась много, в том числе вынужденно - Кэти отлично контратаковала. Про Касаткину она сама все про себя сказала, перегорела, вышла без энергии на матч. Валить оба матча в одну кучу только потому, что они в 10ке стоят нелепо...
Да у Касаткиной по жизни такая отговорка. Первый матч, первого турнира Большого шлема, ты 8я ракетка в мире. Отговорки как в детском саду ((
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Erika_i
После результативного сезона 2022 девчонкам требуется перезагрузка, видать. Хотя пока и начало этого сезона не провал.
В общем, все как у всех людей - хотелось бы лучше, но
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balamutt
Совершенно разные поражения и грести под одну гребенку кощунство. Вероника играла прилично, много атаковала, но ошибалась много, в том числе вынужденно - Кэти отлично контратаковала. Про Касаткину она сама все про себя сказала, перегорела, вышла без энергии на матч. Валить оба матча в одну кучу только потому, что они в 10ке стоят нелепо...
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goodloser
Обе играли чудовищно плохо.
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ivan 07
Позорницы.
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-6
-3
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