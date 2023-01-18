Australian Open: Анастасия Потапова — Нурия Парризас Диас прямая трансляция матча 19.01.2023

Российская теннисистка Анастасия Потапова во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет с испанкой Нурией Парризас Диас. Их матч состоится 19 января, начало не ранее 08:30 по московскому времени.

Соперницы сыграют на третьем корте Мельбурн-парка. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Неожиданная пара, поскольку специалисты отдавали в первом круге преимущество их соперницам. Анастасия Потапова встречалась с американкой Слоун Стивенс и, казалось, что шансов к нее мало. Но после поединка сложилось впечатление, что соперницы поменялись ролями. Анастасия ни в чем не уступала Стивенс, и во многих компонентах даже превосходила. В итоге победа в двух партиях.

В матче Нурии Парризас Диас против бразильской теннисистки Беатрис Хаддад Майя, большинство специалистов тоже делали ставку на вторую. Но Нурия доказала, что способна играть и выигрывать у соперниц, стоящих выше ее в рейтинге. Все решилось в первой партии, в которой затянулся тай-брейк, где Нурия была точнее. Сет надломил бразильянку и второй она отдала практически без борьбы.

Россиянка и испанка еще ни разу не встречались в своей карьере. Учитывая, что Нурия потратила на свой матч куда больше сил, к тому же он прерывался и доигрывать его пришлось накануне, многие склоняются на сторону Потаповой. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,52, победа в этом матче Нурии Парризас Диас оценивается коэффициентом 2,55.

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