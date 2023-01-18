Australian Open: Энди Маррей — Танаси Коккинакис прямая трансляция матча 19.01.2023
Шотландский теннисист и экс-первая ракетка мира Энди Маррей в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с хозяином корта Танаси Коккинакисом. Матч пройдет 19 января и начнется не ранее 12:15 по московскому времени.
Спортсмены будут играть на корте Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
Теннисист из Великобритании Энди Маррей в матче первого круга доказал, что его еще рано списывать со счетов и в упорном пятисетовом поединке сломил сопротивление сильного итальянца Маттео Берреттини. Теперь ему предстоит сыграть, на первый взгляд, с соперником гораздо ниже уровня итальянца. Но тут будут иметь значение другие факторы. Насколько уставшим будет шотландец, успеет ли он восстановиться.
Танаси Коккинакис в первом круге играл тоже с одним из топовых итальянцев. Его соперником был искушенный турнирный боец Фабио Фоньини. Вот только сил австралиец потратил куда меньше. Он победил в трех сетах и в общей сложности позволил выиграть своему сопернику только пять геймов.
Теннисисты играли между собой восемь лет назад в розыгрыше кубка Дэвиса за свои сборные. Энди Маррей тогда легко разобрался со своим оппонентом в пяти сетах. Но сейчас букмекеры дают больше шансов хозяину корта. Winline предлагает на победу шотландца коэффициент 2,35, на выигрыш Танаси Коккинакиса коэффициент 1,60.
Результаты Australian Open 2023
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