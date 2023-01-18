Australian Open: Александр Зверев — Майкл Ммо прямая трансляция матча 19.01.2023

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Майкл Ммо Теннис

Оправившийся от многочисленных травм немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с американским спортсменом Майклом Ммо. Матч состоится 19 января, начало не ранее 06:15 по московскому времени.

Спортсмены выйдут играть на корт Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Александр Зверев тяжело вкатывается в сезон. Свидетельством этому его не совсем удачные выступления в Австралии перед Australian Open. Тем не менее, у него есть отличная возможность набрать форму по ходу турнира. Благо соперники пока не самые серьезные. В первом круге ему выпал жребий играть против перуанца Хуана Пабло Варильяса. Вот тут все и заговорили про форму Зверева, ведь судьба матча висела на волоске, но в итоге Александр победил в пяти сетах.

Американский теннисист Майкл Ммо в шестой раз за карьеру повторил свое высшее достижение на турнире Australian Open, выйдя во второй круг. В первом он не без труда справился с Лоран Локоли из Франции. Матч также как и у Зверева затянулся на все пять сетов, где в концовке Ммо проявил характер и практически не оставил шансов своему оппоненту. 

Спортсмены встречались в очном поединке один раз и очень давно на Мастерсе в Майами. Семь лет назад Александр Зверев одержал трудную победу над Майклом Ммо в двух сетах 7 : 6, 7 : 6. Букмекеры считают, что реванш не состоится. Winline предлагает на победу немецкого теннисиста коэффициент 1,17, на выигрыш Майкла Ммо коэффициент 5,20.

Результаты Australian Open 2023

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