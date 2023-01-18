Australian Open: Александр Зверев — Майкл Ммо прямая трансляция матча 19.01.2023

Оправившийся от многочисленных травм немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с американским спортсменом Майклом Ммо. Матч состоится 19 января, начало не ранее 06:15 по московскому времени.

Спортсмены выйдут играть на корт Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Александр Зверев тяжело вкатывается в сезон. Свидетельством этому его не совсем удачные выступления в Австралии перед Australian Open. Тем не менее, у него есть отличная возможность набрать форму по ходу турнира. Благо соперники пока не самые серьезные. В первом круге ему выпал жребий играть против перуанца Хуана Пабло Варильяса. Вот тут все и заговорили про форму Зверева, ведь судьба матча висела на волоске, но в итоге Александр победил в пяти сетах.

Американский теннисист Майкл Ммо в шестой раз за карьеру повторил свое высшее достижение на турнире Australian Open, выйдя во второй круг. В первом он не без труда справился с Лоран Локоли из Франции. Матч также как и у Зверева затянулся на все пять сетов, где в концовке Ммо проявил характер и практически не оставил шансов своему оппоненту.

Спортсмены встречались в очном поединке один раз и очень давно на Мастерсе в Майами. Семь лет назад Александр Зверев одержал трудную победу над Майклом Ммо в двух сетах 7 : 6, 7 : 6. Букмекеры считают, что реванш не состоится. Winline предлагает на победу немецкого теннисиста коэффициент 1,17, на выигрыш Майкла Ммо коэффициент 5,20.

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