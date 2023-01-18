Грачева — Стефанини прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

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Россиянка Варвара Грачева во втором круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с итальянской теннисисткой Лукрецией Стефанини. Их матч состоится 19 января и пройдет на шестом корте, ориентировочное начало поединка не ранее 09:00 по московскому времени.

Вот уж кто удивил так удивил. Варвара Грачева, казалось, закончит выступление на Australian Open уже в первом круге. Все же в рейтинге они практически замыкает первую сотню, а встречаться пришлось с соотечественницей и первой ракеткой России Дарьей Касаткиной. Сложно сказать, какое наваждение нашло на Дашу в этом матче, но уступила она практически без сопротивления. Варвара в каждом из двух сетов отдала сопернице только по гейму и затратила минимум усилий. Результат можно назвать сенсацией по российским меркам уж точно. Теперь Грачева имеет первую в карьере победу над теннисисткой из первой десятки мирового рейтинга. Лукреция Стефанини располагается в рейтинге вообще во второй сотне, и играть ей пришлось с опытной Татьяной Марией из Германии. Она точно рассматривалась в качестве фаворита, тем удивительнее победа итальянки. В первом сете она уступила, а затем переломила ход борьбы и довела дело до победы. Нас ждет интересный поединок во втором круге.

  • покрытие корта — хард
  • рейтинг WTA Грачевой — 97
  • победы/поражения Грачевой в 2023 году — 2/2
  • победы/поражения Грачевой на харде — 2/2
  • Рейтинг WTA Стефанини — 141
  • победы/поражения Стефанини в 2023 году — 4/1
  • победы/поражения Стефанини на харде —4/1

Факты и статистика перед матчем Грачева — Стефанини

Настораживает статистика матчей Варвары Грачевой с соперницами ниже себя рейтингом. В последних трех таких поединках она уступила дважды. В пяти последних матчах в Австралии Лукреция Стефанини одержала четыре победы.

Статистика личных встреч Грачева — Стефанини

Спортсменки играли дважды, но было это очень давно. В 2017 году на турнире в Тунисе и спустя год на турнире в Чехии. Оба матча проходили на грунтовом покрытии и в обоих Лукреция Стефанини оказывалась сильнее, причем побеждала очень легко в двух сетах.

Прогноз на матч Грачева — Стефанини

Варваре Грачевой нужно просто сыграть в свою силу или на том же уровне, что против Дарьи Касаткиной и этого хватит для победы с лихвой. Букмекеры склоняются на сторону россиянки. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,50. Успех Стефанини оценивается коэффициентом 2,60.

Наш прогноз: Грачева может проиграть в этой встрече только самой себе, если будет играть собранно, то победит в двух сетах.

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