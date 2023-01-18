Самсонова — Векич прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

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Россиянка Людмила Самсонова в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису будет играть со спортсменкой из Хорватии Донной Векич. Их матч состоится 19 января на третьем корте и начнется ориентировочно не ранее 07:00 по московскому времени.

Людмила Самсонова уже не раз доказывала свою состоятельность в матчах с самыми сильными соперницами. Ее успехи позволили приблизиться к мировой теннисной женской элите, и сейчас она занимает двенадцатую строчку в рейтинге WTA. Как и любая другая теннисистка Людмила Самсонова стремиться пройти как можно дальше по турнирной сетке Australian Open. Начала она этот путь в матче с Жасмин Паолини и особых проблем не испытала, одержав уверенную победу в двух сетах. Хорватка Донна Векич встречалась с другой теннисисткой из России Оксаной Селехметьевой и вот тут матч легким не получился. В первых двух сетах соперницы обменялись любезностями и победили с одинаковым счетом 6 :2, а в третьем борьба дошла до супер тай-брейка. Тут сказался опыт Векич и она одержала победу. 

  • покрытие корта — хард
  • рейтинг WTA Самсоновой — 20
  • победы/поражения Самсоновой в 2023 году — 2/2
  • победы/поражения Самсоновой на харде — 2/2
  • Рейтинг WTA Векич — 64
  • победы/поражения Векич в 2023 году — 4/0
  • победы/поражения Векич на харде — 4/0

Факты и статистика перед матчем Самсонова — Векич

В последних пяти матчах против соперниц, стоящих в рейтинге ниже нее, Людмила Самсонова одержала всего три победы. Четыре матча подряд, когда коэффициенты букмекеров были ниже, чем у ее соперницы, Донна Векич уступала.

Статистика личных встреч Самсонова — Векич

В 2019 году спортсменки встретились в первом раунде Открытого чемпионата Франции, победу тогда одержала Донна Векич в двух сетах.

Прогноз на матч Самсонова — Векич

На этот раз многие считают, что Людмила Самсонова должна взять реванш. Многие факторы говорят в ее пользу. Букмекеры дают ей больше шансов. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,38. Успех Донны Векич оценивается скромнее, коэффициент 3,05.

Наш прогноз: не ради поддержки соотечественницы наш прогноз в ее пользу, все-таки Людмила сейчас по уровню превосходит Донну Векич, главное, не затягивать матч на три сета.

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