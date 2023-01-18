Рублев — Руусувуори прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

Новоиспеченная первая ракетка России Андрей Рублев во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится со оппонентом из Финляндии Эмилем Руусувуори. Матч теннисистов состоится 19 января на корте Kia Arena, начало не ранее 05:00 по московскому времени.

Андрей Рублев давно мечтает о серьезных победах. Речь идет даже не о турнирах ATP Tour, не о Кубке Дэвиса, все это у него есть и в достатке. Не складываются у него отношения с мейджорами, а именно с турнирами Большого шлема. Будто кто-то его заколдовал или хуже того проклял. Уже который год он может показывать на предварительных стадиях великолепный теннис, считаться фаворитом, получать комплименты, но наступает четвертьфинал и следует поражение. Затем слезу и обещания выступать впредь лучше. Новый Australian Open россиянин начал очень уверенно. В матче первого круга он встречался с некогда грозным австрийцем Домиником Тимом и шансов своему сопернику не оставил. В каждом сете Андрей брал геймы на подаче соперника и победил в трех партиях. Теперь ему будет противостоять финн Эмиль Руусувуори. Он единственный хорошо известный теннисист из Финляндии в туре и на данный момент занимает 46-ю позицию рейтинга. Вот ему в первом круге не очень повезло. Во-первых с погодой, свой матч он играл двое суток, во-вторых, с соперником. Хозяин корта Макс Перселл не хотел уступать, в итоге все затянулось на четыре сета, и финн победил.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Рублева — 6

победы/поражения Рублева в 2023 году — 1/2

победы/поражения Рублева на харде — 1/2

Рейтинг ATP Руусувуори — 46

победы/поражения Руусувуори в 2023 году — 1/2

победы/поражения Руусувуори на харде — 1/2

Факты и статистика перед матчем Рублев — Руусувуори

Несмотря на непростые отношения с турнирами Большого шлема Андрей Рублев выиграл пять последних матчей из шести. В свою очередь Руусувуори давно не может выиграть у теннисистов из первой десятки мирового рейтинга. Он проиграл шесть таких последних матчей подряд.

Статистика личных встреч Рублев — Руусувуори

Спортсмены встречались только один раз. Два года назад на турнире в Дубае, Андрей легко прошел финна, победив в двух сетах. Турнир проводился на хардовом покрытии.

Прогноз на матч Рублев — Руусувуори

Все не в пользу финна. И речь не только о месте в рейтинге. Погода повлияла на его матч, который переносился, он затратил немало сил, в то время когда россиянин весь день отдыхал и готовился к матчу второго раунда. Букмекеры считают шансы Рублева предпочтительнее. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,26, успех финна оценивается коэффициентом 4,10.

Наш прогноз: ждем Андрея в четвертьфинале, а там уже будем смотреть. Он должен побеждать Руусувуори без особых проблем и затратит он только три сета.

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