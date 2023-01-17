Australian Open: Каролин Гарсия — Лейла Фернандес прямая трансляция матча 19.01.2023

Четвертая ракетка мира француженка Каролин Гарсия в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с канадкой Лейлой Фернандес. Поединок состоится 19 января.

Ориентировочное начало матча не ранее 06:00 часов по московскому времени. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Каролин Гарсию можно считать более искушенным турнирным бойцом, нежели ее соперницу, и дело не только в рейтинге. Она успешно выступала на турнирах Большого шлема и доходила до решающих стадий практически на всех из них. На ее счету более десятка титулов на турнирах WTA. На этот раз она настроена как минимум выйти в четвертьфинал Australian Open. Настрой ее был виден по матчу первого круга, где она переиграла в двух сетах другую представительницу Канады Кэтерин Себов.

Так получилось, что и в первом и во втором круге турнира нам предстоит увидеть французско-канадское противостояние. Лейла Фернандес в первом матче тоже играла с француженкой. Ее соперница Ализе Корне очень опытная спортсменка, но противопоставить канадке ничего не смогла. Лейла одержала победу в двух сетах. Если Гарсия играла в полуфинале US Open, то Фернандес вообще могла выиграть там титул. А 2021 году она вышла в финал, но не смогла сделать решающий шаг. А вот в Австралии до сих пор дальше первого раунда она не проходила.

Ранее между собой соперницы не встречались. Матч точно не будет легким для обеих, и вполне может закончится в третьей партии. Букмекеры больше верят в победу Каролин Гарсии. Winline предлагает на ее выигрыш коэффициент 1,41, победа в этом матче Фернандес оценивается коэффициентом 3,00.

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