Australian Open: Екатерина Александрова — Тэйлор Таунсенд прямая трансляция матча 19.01.2023

Третья ракетка России Екатерина Александрова в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с американкой Тэйлор Таунсенд. Их матч состоится 19 января.

Ориентировочное начало поединка не ранее 03:00 часов по московскому времени. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Казалось, что для Екатерины Александровой подготовка к Australian Open оказалась скомканной. Она выступала на турнире в Аделаиде, где вынуждены была сняться из-за травмы уже во втором круге. В связи с этим шансы ее на турнире Большого шлема расценивались как невысокие. Но матч первого круга показал, что спортсменка приняла правильное решение. Бельгийскую теннисистку Исалин Бонавентюр она переиграла легко в двух сетах и теперь настраивается на матч с Тэйлор Таунсенд.

В свою очередь, американка так же легко прошла свою первую соперницу из Франции Диан Парри. Победа в двух сетах со счетом 6 : 1, 6 : 1. Матч для обеих спортсменок может стать ключевым в плане дальнейшего прохождения по турнирной сетке, и победа точно придаст сил и уверенности. При прочих равных обе вполне могут замахнуться на четвертьфинал. Главное, обе находятся в хорошей форме.

Ранее между собой они не встречались, и это будет их первый опыт. Букмекеры отдают небольшое преимущество россиянке. На ее победу Winline предлагает коэффициент 1,44, успех в этом матче Таунсенд оценивается коэффициентом 2,80.

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