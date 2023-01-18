«Думаете, я настолько жестока, что сломала бы шею тренеру?» Саккари – на вопрос о сериале Netflix

отреагировала на слова, что в сериале Netflix якобы угрожала своему тренеру Тому Хиллу.

Вопрос о документальном сериале Break Point задали на пресс-конференции после второго круга , где Саккари обыграла – 3:6, 7:5, 6:3.

– Вы упомянули, что сегодня много говорили. На днях я смотрел сериал Netflix, где рассказывается о ваших разговорах, и там есть момент, где вы сказали, что сделаете что-то с шеей бедного Тома?

– С шеей? Нет.

– Что-то типа «я сломаю»...

– Ракетку? Я сломаю ракетку.

– Сломаете ракетку.

– Думаете, я настолько жестока, что сломала бы шею тренеру? (Смеется.)

– Именно так и прозвучало.

– Нет, нет, ракетку. Поверьте, я хороший человек (улыбается).

– Знаю. Вот почему меня это так поразило.

– Нет, наверное, было трудно расслышать и понять, что я сказала, но я точно говорила про ракетку. Нет, я не настолько агрессивна по отношению к окружающим.

Красивая Шарапова, депрессия и незримый Надаль – это сериал Netflix про теннис. Картинка яркая, но суть хромает

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