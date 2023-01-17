Australian Open: Елена Рыбакина — Кайя Юван прямая трансляция матча 18.01.2023

Елена Рыбакина смогла преодолеть первый барьер на Открытом чемпионате Австралии по теннису и во втором круге встретиться с теннисисткой из Словении Кайей Юван. Их матч состоится 18 января, ориентировочное начало не ранее 09:00 по московскому времени.

Организаторы турнира предоставили теннисисткам третий по значимости корт John Cain Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

В первом круге спортсменке из Казахстана пришлось нелегко. Ее соперница из Италии Элизабетта Коччаретто уже успела заявить о себе на различных турнирах, считается неустойчивой и дала бой победительнице Уимблдона прошлого года. Пусть матч продолжался всего два сета, но в каждом из них чаша весов могла склониться в любую сторону. Итальянка цепкая теннисистка, хорошо держит подачу соперницы, но в итоге Рыбакиной удалось сломить ее сопротивление.

Кайе Юван повезло со жребием. В первом круге она играла с француженкой Селеной Жанисиджевич, которая пробилась в основную сетку после квалификации. Серьезного сопротивления спортсменка из Словении не встретила, матч закончился ее победой в двух партиях. Лишь в первом сете были вопросы, но в итоге все закончилось для 104-й ракетки мира хорошо. Теперь Кайя постарается пройти дальше и повторить свое достижении в Австралии двухлетней давности — выйти в третий круг.

Ранее теннисистки друг с другом не играли. Специалисты и букмекеры склоняются в пользу Елены Рыбакиной. Об этом говорят и коэффициенты. «Лига Ставок» предлагает на победу теннисистки из Казахстана коэффициент 1,18, выигрыш Юван оценивается коэффициентом 4,90.

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