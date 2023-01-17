Циньвэнь Чжэн снялась для обложки китайского GQ
28-я ракетка мира Циньвэнь Чжэн снялась для обложки китайской версии журнала GQ. Фотосессия китаянки вышла в январском номере издания.
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28-я ракетка мира Циньвэнь Чжэн снялась для обложки китайской версии журнала GQ. Фотосессия китаянки вышла в январском номере издания.
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Заметил ее года четыре назад на каком-то слабом турнире против россиянки. Играла на крытом харде с квалификации. Очень тогда мне ее первая подача запомнилась и форхенд.