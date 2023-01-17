Циньвэнь Чжэн снялась для обложки китайского GQ

Теги светская хроника WTA Циньвэнь Чжэн Теннис

28-я ракетка мира Циньвэнь Чжэн снялась для обложки китайской версии журнала GQ. Фотосессия китаянки вышла в январском номере издания.

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5 комментариев

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Verdo
для GQ само то
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Адам Цевич
А ниче такая
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
Ответ Stas Salesov
Няша, должны на пару с принцессой Эммой взрывать китайские турниры, если возвращение туда всё же состоится
Шахиды это больше в центральной Азии
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stas Salesov
Няша, должны на пару с принцессой Эммой взрывать китайские турниры, если возвращение туда всё же состоится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hsmshhzfn5
Очень мне нравится, как она играет.
Заметил ее года четыре назад на каком-то слабом турнире против россиянки. Играла на крытом харде с квалификации. Очень тогда мне ее первая подача запомнилась и форхенд.
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+2
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