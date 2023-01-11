Циньвэнь Чжэн снялась с турнира в Аделаиде, проведя 7 часов на корте в 3 матчах

30-я ракетка мира снялась с матча против во втором круге турнира в Аделаиде. Причиной стала травма левого бедра.

Китаянка снялась после первого сета, который длился 71 минуту и закончился на тай-брейке. На нем Чжэн не реализовала тройной сетбол.

В целом в трех последних матчах китаянка провела на корте около семи часов: 3,5 против в финале квалификации, 2:20 против в первом круге и больше часа сегодня.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе