Циньвэнь Чжэн снялась с турнира в Аделаиде, проведя 7 часов на корте в 3 матчах
30-я ракетка мира Циньвэнь Чжэн снялась с матча против Петры Квитовой во втором круге турнира в Аделаиде. Причиной стала травма левого бедра.
Китаянка снялась после первого сета, который длился 71 минуту и закончился на тай-брейке. На нем Чжэн не реализовала тройной сетбол.
В целом в трех последних матчах китаянка провела на корте около семи часов: 3,5 против Анастасии Потаповой в финале квалификации, 2:20 против Шелби Роджерс в первом круге и больше часа сегодня.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии