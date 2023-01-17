Australian Open: Карен Хачанов — Джейсон Кублер прямая трансляция матча 18.01.2023

Российский теннисист Карен Хачанов в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису 18 января встретится с австралийцем Джейсоном Кублером. Матч начнется не ранее 09:00 по московскому времени.

Матч пройдет на корте John Cain Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

В первом круге спортсмены затратили примерно одинаковое количество сил. Карен в трех сетах выиграл у Бернабе Сапата Мираллеса. Трудным для россиянина оказался только первый сет, пришлось играть тай-брейк, а дальше его соперник практически не сопротивлялся. Пока сложно сказать, как далеко зайдет по турнирной сетке наш теннисист, но в желании и амбициях ему нельзя было отказать никогда.

Джейсон Кублер играет при поддержке своих болельщиков. Эта поддержка здорово помогла ему в первом матче на турнире против аргентинского теннисиста Себастьяна Баеса. Джейсон победил в трех сетах, причем с одинаковым счетом 6 : 4. Но во втором круге соперник у него гораздо более искушенный в турнирных баталиях, и Джейсону придется приложить максимум усилий, чтобы впервые пройти в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Спортсмены ранее ни разу не встречались на теннисных кортах, и этим матчем откроют историю своих поединков. Букмекеры считают, что у Карена Хачанова шансов на победу гораздо больше. «Лига Ставок» предлагает в его пользу коэффициент 1,29, выигрыш Кублера оценивается коэффициентом 3,60.

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