Australian Open: Рафаэль Надаль — Маккензи Макдональд прямая трансляция матча 18.01.2023

Для Рафаэля Надаля ранние стадии турниров Большого шлема обыденность, и соавтором сенсации он становится не собирается. В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису он 18 января проведет матч против американца Маккензи Макдональда, начало не ранее 06:00 по московскому времени.

Организаторы поставили этот матч на центральный корт турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Рафаэль Надаль довольно часто в матчах первого круга затягивает свои поединки до четырех сетов. Так получилось и на этот раз с Джеком Дрэйпером. Но на самом деле, в матче мы увидели того же Надаля, что и прежде. Он будто поиграл со своим соперников в кошки-мышки а потом довел дело до победы. Посмотрим, как будет в матче второго круга, но думается, что до затягивать с победой вторая ракетка мира не будет.

Маккензи Макдональд в первом круге победил более сильного соотечественника Брэндона Накашиму. Поединок был очень упорным и затянулся на несколько часов. Теннисисты сыграли пять сетов, которые вместили в себя три тай-брейка. Усталость должна сказаться на Маккензи в матче с Надалем. Да и соперник этот гораздо сильнее, опытнее и искуснее Накашимы.

Ранее они один раз пересекались на турнирах Большого шлема. В 2020 году на Открытом чемпионате Франции Рафаэль надаль легко в трех сетах обыграл Маккензи Макдональда. Вероятно, таким преимущество будет и в предстоящем поединке. «Лига Ставок» предлагает на победу Надаля коэффициент 1,09, успех Макдональда оценивается коэффициентом 7,60.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023