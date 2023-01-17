Australian Open: Диана Шнайдер — Мария Саккари прямая трансляция матча 18.01.2023

Во втором круге открытого чемпионата Австралии по теннису россиянка Диана Шнайдер сыграет с шестой ракеткой мира, спортсменкой из Греции Марией Саккари. Матч состоится 18 января, начало в 03:30 по московскому времени.

Теннисистки сыграют на втором по значимости корте чемпионата Margaret Court Arena, где откроют игровой день. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Диана Шнайдер на сегодняшний день девятая ракетка России и 106-я в мире. Ей 18 лет и по меркам профессионального тенниса она еще совсем юная. Australian Open в 2023 году стал ее первым турниром Большого шлема. Тем ценнее ее выход во второй круг. За право в нем играть она встречалась в день открытия турнира со словацкой теннисисткой Кристиной Кучовой. Матч выдался для обеих спортсменок непростым, но Диана в решающие моменты была точнее и настойчивее.

Мария Саккари опытная спортсменка. Прошлый год для нее сложился довольно удачно, она поднялась на третье место в рейтинге WTA, смогла далеко продвинуться по сетке двух турниров Большого шлема, в том числе и на кортах Мельбурн-парка. Сама себе она ставит максимальные задачи. В первом круге Мария легко переиграла китаянку Юэ Юань в двух сетах. На встречу с Дианой гречанка также смотрит с оптимизмом.

Другое дело, согласится ли россиянка с ролью аутсайдера. Теннисистки между собой не играли ни разу. Саккари по многим компонентам превосходит свою соперницу, но то же говорили и перед матчем Шнайдер с Кучовой. Букмекеры справедливо считают фавориткой гречанку. «Лига Ставок» предлагает на победу Марии Саккари коэффициент 1,20, успех Шнайдер оценивается коэффициентом 4,70.

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