Australian Open: Даниил Медведев — Джон Миллман прямая трансляция матча 18.01.2023
На Открытом чемпионате Австралии по теннису вторая ракетка России Даниил Медведев в матче второго круга встретится в представителем Австралии Джоном Миллманом. Поединок состоится 18 января.
Матч теннисистов начнется не ранее 03:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
В первом матче Даниил Медведев подтвердил статус одного из фаворитов турнира и легко разобрался с Маркосом Гироном в трех сетах. Можно предположить, что и во втором поединке он испытает минимум помех, поскольку его соперник Джон Миллман в рейтинге находится во второй сотне спортсменов. К тому же Даниил не скрывает, что хочет наконец завоевать титул на кортах Мельбурн-парка, который дважды от него уплывал в матчах с Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.
Джон Миллман на Australian Open ранее дважды выходил во третий круг турнира, о большем он пока думать не может. Пять лет назад в рейтинге ATP он достиг наивысшей своей позиции, став 33-м, но с тех пор утекло много времени. В первом круге австралиец в пяти сетах обыграл Марка-Андреа Хуслера. Сил он наверняка потратил немало, что должно сказаться в поединке с восьмой ракеткой мира из России.
Спортсмены ранее не встречались ни разу, и этим матчем откроют историю своих поединков. Букмекеры полностью на стороне Даниила Медведева. «Лига Ставок» предлагает на его победу коэффициент 1,02, выигрыш Миллмана оценивается коэффициентом 14,00.
Результаты Australian Open 2023
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