Australian Open: Виктория Азаренко — Надя Подорошка прямая трансляция матча 18.01.2023

Открытый чемпионат Австралии по теннису постепенно начинает набирать ход, где в третий день турнира 18 января белорусская спортсменка Виктория Азаренко встретится с теннисисткой из Аргентины Надей Подорошкой.

Матч начнется ориентировочно не ранее 03:00 часов по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Виктория Азаренко одна из наиболее титулованных спортсменок тура на сегодняшний день. Уступает она сейчас, наверное, только первой ракетке мира Иге Швентек. Далеко не секрет, что для Виктории турнир Australian Open всегда был в приоритете, где она побеждала дважды. Матч первого круга показал ее серьезные намерения. В соперницы ей досталась опытная американка София Кенин, все два сета на корте была упорная борьба, в которой Азаренко оказалась сильнее, победив во втором сете на тай-брейке.

Надя Подорошка второй год подряд преодолевает барьер первого раунда Australian Open. При этом она знает, как проходить далеко на турнирах Большого шлема, на Roland Garros она уже играла в полуфинале. Однако в данном случае хард не самое любимое ее покрытие в отличие от грунта. В первом круге турнира у нее было куда меньше проблем, нежели у Виктории Азаренко. Свою оппоненту Леолию Жанжан она обыграла в двух сетах, отдав всего три гейма.

Соперницы еще ни разу не встречались в профессиональной теннисной карьере. Большинство специалистов склоняются к тому, что Виктория Азаренко должна легко проходить этот барьер и выходить в третий круг соревнований. Букмекеры придерживаются того же мнения. «Лига Ставок» предлагает на победу Азаренко коэффициент 1,10, победа Подорошки оценивается коэффициентом 8,80.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023