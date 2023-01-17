Циципас — Хиджиката прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас в матче второго круга на турнире Australian Open сыграет с австралийцем Ринки Хиджикатой. Матч состоится 18 января на центральном корте Rod Laver Arena, начало не ранее 11:00 по московскому времени.

В матче первого круга Стефанос Циципас играл с французом Кантеном Алисом. Проблемы у греческого теннисиста возникли только в третьей партии матча, когда пришлось играть тай-брейк, а в отстальном уверенная победа Циципаса Он уже несколько лет претендует на серьезные достижения на турнирах Большого шлема, но никак не может достичь вершины. На Открытом чемпионате Австралии он трижды выходил в полуфинал и трижды там оступался, как не подумать в таком случае о психологии. Новый поход начался для него уверенно. Соперником во втором круге будет хозяин корта Ринки Хиджиката. В рейтинге он идет глубоко во второй сотне и получил от организаторов турнира уайлд-кард. Спортсмену 21 год и он впервые вышел во второй круг Australian Open, причем сыграть ему пришлось все пять сетов против Янника Ганфманна из Германии. Ринки совсем недавно начал свой путь профессионального теннисиста, и специалисты отмечают, что ему нужно прибавлять в уверенности. Матч первого круга как раз этой уверенности добавит в поединке с четвертой ракеткой мира.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Циципаса — 4

победы/поражения Циципаса в 2023 году — 5/0

победы/поражения Циципаса на харде — 5/0

Рейтинг ATP Хиджикаты — 169

победы/поражения Хиджикаты в 2023 году — 4/3

победы/поражения Хиджикаты на харде — 4/3

Факты и статистика перед матчем Циципас — Хиджиката

Стефанос Циципас пока в этом году не проигрывает. Он принимал участие в составе сборной Греции на турнире United Cup и принес максимальное количество очков для своей команды, выиграв все матчи. У Ринки Хиджикаты тоже неплохая статистика, хоть и в проигранных поединках. Дело в том, что в последних семи матчах с соперниками, которым он уступал в рейтинге, Ринки выигрывал минимум одну партию.

Статистика личных встреч Циципас — Хиджиката

Ранее соперники на профессиональных теннисных турнирах в поединках между собой не пересекались.

Прогноз на матч Циципас — Хиджиката

Кажется, в первом круге Ринки Хиджиката уже достиг своего максимального уровня. Да, он опять может зацепить сет в матче с соперником выше себя уровнем, н не более. Букмекеры склоняются на сторону Циципаса. «Лига Ставок» предлагает на его победу коэффициент 1,05, на победу Хиджикаты — 11,00.

Наш прогноз: уверенная победа Стефаноса Циципаса в трех сетах.

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