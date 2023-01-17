Медведев — Миллман прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

Финалист прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев во втором круге турнира сыграет с хозяином корта Джоном Миллманом. Матч теннисистов состоится 18 января и начнется не ранее 03:00 по московскому времени.

Даниил Медведев дважды играл в финале Australian Open и мечтой его по-прежнему остается победа на этом турнире. Лишь на одном турнире Большого шлема он побеждал до этого, вписав свое имя в историю US Open. А в Австралии в первом случае он уступил Новаку Джоковичу, во втором Рафаэлю Надалю. Как говорится, выше только звезды. Намерения свои Даниил подтвердил уже в матче первого круга, камня на камне не оставив от обороны своего соперника Маркоса Гирона. В общей сложности россиянин позволил ему взять только три гейма. Быстрая победа и больше времени на подготовку к матчу с Миллманом. Джон в рейтинге находится в середине второй сотни и в Австралии он только седьмая ракетка. Тем не менее это не помешало ему в первом круге одержать победу над Марком-Андре Хуслером. Вот только далась она очень тяжело, спортсменам пришлось играть пять сетов с тай-брейками, и матч отнял много сил. Успеет ли восстановиться Миллман большой вопрос, но даже если и так, Медведев очень опасный соперник в любом состоянии.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Медведева — 6

победы/поражения Медведева в 2023 году — 4/1

победы/поражения Медведева на харде — 4/1

Рейтинг ATP Миллмана — 140

победы/поражения Миллмана в 2023 году — 4/2

победы/поражения Миллмана на харде — 4/2

Факты и статистика перед матчем Медведев — Миллман

Судя по статистике, шансы Джона Миллмана в этом матче стремятся к нулю. Он проиграл одиннадцать поединков подряд во встречах с соперниками из первой десятки рейтинга. в свою очередь Медведев четыре года подряд проходил второй круг Australian Open без особых проблем.

Статистика личных встреч Медведев — Миллман

Ранее теннисисты между собой не встречались, и это будет их первый опыт личных поединков.

Прогноз на матч Медведев — Миллман

Даниил Медведев и второй круг турнира должен преодолевать без проблем. Пусть на стороне Миллмана будет поддержка местной публики, но это россиянина не остановит. Букмекеры шансов австралийцу не оставляют. «Лига Ставок» предлагает на победу Медведева коэффициент 1,02, на победу Миллмана — 14,00.

Наш прогноз: матч закончится так же быстро как и в первом круге. Медведев победит в трех сетах.

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