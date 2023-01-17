Азаренко — Подорошка прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

Титулованная спортсменка из Беларуси в во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису будет встречаться со второй ракеткой Аргентины Надей Подорошкой. Матч состоится 18 января, начало не ранее 03:00 по московскому времени.

Для Виктории Азаренко Australian Open один из любимых турниров, который она выигрывала дважды подряд. Пусть лучшие годы ее выступлений остались позади, но белорусская теннисистка может пройти на этом турнире достаточно далеко. В первом круге ей противостояла американка София Кенин, которая тоже была чемпионкой Австралии, причем титул она завоевала совсем недавно, в 2020 году. Правда, с тех пор ее результаты стали значительно хуже. Матч с ней получился для Виктории достаточно сложным. После брейка Азаренко в первом сете, во втором дело дошло до тай-брейка, где сказался опыт Виктории, и она не оставила сопернице шансов. Надя Подорошка в рейтинге располагается во второй сотне, но пару лет назад она показала топ-уровень на Открытом чемпионате Франции, дойдя там до полуфинала. Но, к сожалению, это был всего лишь всплеск, больше серьезных успехов на турнирах Большого шлема она не добивалась. В первом круге Australian Open Надя встречалась с лакилузером француженкой Леолией Жанжан, и не оставила сопернице шансов, легко победив в двух сетах.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Азаренко — 25

победы/поражения Азаренко в 2023 году — 3/2

победы/поражения Азаренко на харде — 3/2

Рейтинг WTA Подорошки — 191

победы/поражения Подорошки в 2023 году — 1/2

победы/поражения Подорошки на харде — 1/2

Факты и статистика перед матчем Азаренко — Подорошка

Статистики подсчитали любопытный факт, что Виктория Азаренко выиграла 12 из 13 последних матчей, где коэффициент на ее победу не превышал у букмекеров 1,20. В свою очередь, Наде Подорошке не совсем удаются поединке с соперницами из первой сотни рейтинга. Она уступила в семи последних таких матчах из десяти.

Статистика личных встреч Азаренко — Подорошка

Ранее теннисистки между собой не встречались, и это будет их первый опыт личных поединков.

Прогноз на матч Азаренко — Подорошка

Азаренко впечатлила в первом круге своей мощью. Все-таки София Кенин далеко не слабая соперница. Подорошка тоже выступила успешно, хотя Леолия Жанжан также не входит в первую сотню рейтинга. Букмекеры не сомневаются в победе белорусской спортсменки. «Лига Ставок» предлагает на победу Азаренко коэффициент 1,10, на победу Подорошки — 8,80.

Наш прогноз: для Виктории этот матч должен сложиться легче, чем поединок первого круга. Любимое покрытие Подорошки грунт, и тут она уступит в двух сетах.

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