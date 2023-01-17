Кудерметова о том, в чем нужно прибавить, чтобы далеко проходить на ТБШ: «Я уже во многом прибавила. Теперь нужно выходить и делать»

Теги WTA Вероника Кудерметова Теннис

Вероника Кудерметова рассказала, в чем ей нужно прибавить, чтобы стабильно доходить до поздних стадий турниров «Большого шлема».

«Я уже во многих аспектах прибавила – как на корте, так и ментально, физически. Сейчас нужно просто работать, сосредотачиваться на сильных сторонах, выходить и делать», – приводит слова Кудерметовой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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3 комментария

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nata62
Вероника, удачи!
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sashati
Just Do It..
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seimur
то-то она сегодня Заневской подарков наделала во втором сете уйму! вышла и сделала?
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